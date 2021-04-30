Ankara Keçiörengücü - Menemenspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörencü ile Menemenspor kozlarını paylaşacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Menemenspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Aktepe Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Connect uygulamasından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Serdar Diyadin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın olacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇ CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ankara Keçiörengücü ile Menemenspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇ CANLI İZLE

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE