Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Nasadoge Menemenspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Aktepe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Abdullah Buğra Taşkın yönetiyor. Taşkın'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı, TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

3. MUHARREM CİNAN

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

11. TAŞKIN ÇALIŞ

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

90. EMEKA FRIDAY EZE

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

15. AYKUT ÇEVİKER

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

11. AHMET SAĞAT

13. ABDOULAYE CISSE

19. MOHAMED MAHDI SABBAH

21. ÖMER ŞAHBAŞ

27. TONI CORREIA GOMES

28. ABDULLAH AYDIN

44. OĞUZHAN ÇAPAR

66. HARRISON IZUCHUKWU JIAKPONNA

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK