Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Nasadoge Menemenspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Nasadoge Menemenspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Aktepe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Abdullah Buğra Taşkın yönetiyor. Taşkın'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı, TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
3. MUHARREM CİNAN
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
11. TAŞKIN ÇALIŞ
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
90. EMEKA FRIDAY EZE
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
15. AYKUT ÇEVİKER
MENEMENSPOR İLK 11
1. BATUHAN AHMET ŞEN
4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
11. AHMET SAĞAT
13. ABDOULAYE CISSE
19. MOHAMED MAHDI SABBAH
21. ÖMER ŞAHBAŞ
27. TONI CORREIA GOMES
28. ABDULLAH AYDIN
44. OĞUZHAN ÇAPAR
66. HARRISON IZUCHUKWU JIAKPONNA
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK