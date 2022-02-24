Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor'un karşı karşıya geldiği maçı futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 27.hatftasındaki Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Ali Can Alp yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alıyor.

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı TRT TÜRK kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Türk, Turkcell TV+176. kanal, Tivibu 68. kanal ve

Vodafone TV 125. kanaldan izlenebiliyor.

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

3. MUHARREM CİNAN

88. YAW ACKAH

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

9. ALİ YAVUZ KOL

7. HAMZA GÜR

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

4. İSMAİL KONUK

11. JURGEN BARDHI

14. LAMINE DIACK

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

17. SAMET ASATEKİN

52. TAYFUN AYDOĞAN

61. SAFA KINALI

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

96. SEDAT ŞAHİNTÜRK