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Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 31.haftasında Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Peki Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de futbol heyecanının tamamlanmasına sayılı haftalar kaldı. Bu kapsamda ligin 31.hafta mücadelesinde play- off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Ankara'daki Aktepe Stadyumundan saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. 

Zorlu müsabakayı hakem Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Öte yandan ligde geride kalan 30 haftada 49 puan toplayan Ankara Keçiörengücü 6.sırada, Tuzlaspor ise 44 puanla ligde 9.basamakta yer alıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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