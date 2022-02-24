Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alacak.