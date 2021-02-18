Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de 22.hafta heyecanı cuma günü oynanacak olan maçlarla başlıyor. Ligde 37 puanla 5.sırada yer alan Ankara Keçiörengücü, topladığı 27 puanla 11.sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 22.hafta mücadelesi 19 Şubat Cuma (bugün) günü saat 13.30'da Aktepe Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Hakan Ceylan düdük çalacak. Ceylan'ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor'dan ve Bein Sports Max HD1'den naklen olarak ekranlara gelecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR

Ankara Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Fatih, Mert, Soner, Cem, Uğur, Süleyman, Issah, Barış Alper, Eze.

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Muammer Denizhan, Serkan, Kartal Kayra, Yusuf Emre, Hüseyin Atakan, Mayi.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan naklen ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE