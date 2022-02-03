Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Emrah Ünal yapıyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

3. MUHARREM CİNAN

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

11. TAŞKIN ÇALIŞ

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

7. HAMZA GÜR

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

17. VUSAL ISKANDARLI

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

4. YUNUS EMRE ÇİFT

8. CİHAN KAHRAMAN

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

22. ALAADDİN OKUMUŞ

23. YASİN ÖZTEKİN

28. SONER GÖNÜL

55. HASAN KILIÇ

70. MORYKE FOFANA

88. OSMAN ÇELİK