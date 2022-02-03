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Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor, karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı canlı olarak izlemek isteyenler için  Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle |  Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında  Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Emrah Ünal  yapıyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
3. MUHARREM CİNAN
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
11. TAŞKIN ÇALIŞ
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
7. HAMZA GÜR
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
17. VUSAL ISKANDARLI

SAMSUNSPOR  İLK 11

1. NURULLAH ASLAN
4. YUNUS EMRE ÇİFT
8. CİHAN KAHRAMAN
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES
19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU
22. ALAADDİN OKUMUŞ
23. YASİN ÖZTEKİN
28. SONER GÖNÜL
55. HASAN KILIÇ
70. MORYKE FOFANA
88. OSMAN ÇELİK

Bölge Gündem Editör Ekibi
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