Ankara Keçisi ne demek, TDK'ya göre Ankara Keçisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ankara keçisi ne demek? Ankara keçisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ankara keçisi kelimesi. Peki Ankara keçisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ankara keçisi nedir, Ankara keçisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANKARA KEÇİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ankara keçisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ankara keçisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiftik keçisi

