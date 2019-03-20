Ankara'da düzenlenen çalıştayda "Ankara keçisi ve tiftik" masaya yatırıldı.

Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, tiftik verim ve kalitesinin yükseltilerek tiftik üreticilerinin gelir düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen "Ankara Keçisi ve Tiftik" konulu çalıştayın sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, bazı bölgelerin, ülkelerin, şehirlerin kendilerine has bir takım değerleri olduğunu belirterek, "Ankara keçisi de gerek ismiyle, gerek tiftiğiyle diğer yerlere göre en belirleyici özelliklerinden bir tanesidir. Bu bugünden yarına aktarmamız gereken hem ekonomik hem de kültürel bir mirasımızdır" diye konuştu.

Bu konunun öneminin son yıllarda geri plana atıldığını, çiftçilerle birlikte son zamanlarda yapılan çalışmalarla bu değerin artmakta olsa dahi yeterli görülmediğini belirten Erkılıç, "Biz yıllar öncesinde Ankara keçisinin haiz olduğu yeri tekrar eski haline ulaştırmak için böyle bir çalıştayı sayın valimizin katkılarıyla gündeme getirdik. Bu çalıştayın amacı tiftik keçisinin dünyadaki değerini arttırmak ve çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmektir" ifadelerini kullandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ise Ankara'nın sembolü durumunda olan tiftik üretiminin yaygınlaştırılması, verimlilik ve kalite anlamındaki sorunların giderilerek bu işle uğraşan çiftçilerin refah düzeylerinin arttırılması amacıyla bu sektörle ilgili kişilerle bir araya geldikleri çalıştayın önemini vurguladı. Korkmaz, "İlimiz başkent olmasının yanı sıra sahip olduğu tarım potansiyeliyle de ülkemizdeki önemli illerden bir tanesidir. Ankara büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı olarak ülkede ilk 5 ilden biridir. Her yıl ilimizde sektöre ortalama olarak 300 milyon TL hibe verilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatif aracılığıyla da çiftçilerimiz desteklenmektedir" şeklinde konuştu.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın da Ankara keçisinin çok eski zamanlardan beri var olduğunu, ekonomik boyutta da çok kıymetli bir değer olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak 2005 yılından beri çalıştıklarını kaydetti.

Programda Ankara'da tarımın yerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirilerek, 17 ilçeye ultrason cihazı, 6 ilçeye suni tohumlama tankı teslimi yapıldı.

Kaynak: İHA