İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Ankara - Konya yolunda kaza

Ankara - Konya yolunda kaza

Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Ankara - Konya yolunda kaza

Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara - Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 06 BL 5676 plakalı araç yolun ortasına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yine aynı saatlerde İncek Şehit Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana gelen kazada da 1 kadın sürücü yaralandı.

Kazada yaralananlar 112 ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, polis kazalar hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.