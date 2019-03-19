Ankara - Konya yolunda kaza
Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Kaza, sabah saatlerinde Ankara - Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 06 BL 5676 plakalı araç yolun ortasına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Yine aynı saatlerde İncek Şehit Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana gelen kazada da 1 kadın sürücü yaralandı.
Kazada yaralananlar 112 ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, polis kazalar hakkında inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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