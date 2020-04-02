Ankara Kuşu Twitter hesabı yöneticisi kim? Twitter'da trol paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının yöneticisi Oktay Yaşar, FETÖ'den gözaltına alındı. Hakkında çıkan haberlerin ardından birçok kişi Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının kime ait olduğunu merak ediyor. İnternette konuya ilişkin arama yapılmaya başlandı. Peki Ankara Kuşu Twitter hesabı yöneticisi kim? | Ankara Kuşu Twitter hesabı kimin? İşte detaylar.

ANKARA KUŞU TWİTTER HESABI YÖNETİCİSİ KİM?

Oktay Yaşar isimli kişinin "Ankara Kuşu" adlı trol Twitter hesabını yönettiği belirlendi.

Oktay Yaşar'ın yerel gazeteci olduğu anlaşıldı.

Şahıs, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alındı.

Gebze'deki evinde gözaltına alınan Oktay Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

DEŞİFRE OLDU

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SORGUYA ALINDI

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, son zamanlarda provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.