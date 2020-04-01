Ankara Kuşu, Twitter hesabı yöneticisine FETÖ'den gözaltı!

"Ankara Kuşu" adlı trol Twitter hesabını yönettiği belirlenen Oktay Yaşar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alındı.

Gebze'deki evinde gözaltına alınan Oktay Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

DEŞİFRE OLDU

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SORGUYA ALINDI

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, son zamanlarda provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.