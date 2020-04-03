İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. "Ankara Kuşu"na tutuklama talebi

"Ankara Kuşu"na tutuklama talebi

ANKARA Kuşu" kullanıcı adıyla twitter'de yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Oktay Y. tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

"Ankara Kuşu"na tutuklama talebi

ANKARA Kuşu" kullanıcı adıyla twitter'de yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Oktay Y. tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Twitter'da "Ankara Kuşu" isimli hesabı yönettiği belirlenen Oktay Y., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Oktay Y. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT