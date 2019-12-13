Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavda soruları alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 48 FETÖ/PDY üyesi üyesi hakkında gözaltı kararı verildi, 41'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY üyelerinin 2009 yılında yapılan "Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda soruların örgüt üyelerine dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 3'ü aktif görevde toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: DHA