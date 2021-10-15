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  3. Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 şüpheli için gözaltı kararı verildi

FETÖ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 45 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 şüpheli için gözaltı kararı verildi

FETÖ üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 şüpheli için gözaltı kararı verildi

45 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Kaynak: AA

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 şüpheli için gözaltı kararı verildi Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 98 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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