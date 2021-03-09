Ankara Nüfusu 2020 - 2021 | Ankara Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ankara Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ankara nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ankara Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ankara nüfusu geçen yıla göre 24246 kişi artarak 5 milyon 663 bin 322 kişi oldu ( 2019 yılında Ankara nüfusu 5 milyon 639 bin 076 kişiydi ) . İstanbul ilinde 2 milyon 805 bin 877 erkek, 2 milyon 857 bin 445 kadın yaşamaktadır.

Ankara Alan kodu nedir?

Ankara ilinin telefon alan kodu 0 312 şeklinde başlamaktadır.

Ankara yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ankara ilinin yüz ölçümü 25632 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 3 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ankara Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ankara ilinin plaka kodu 6 olarak belirlenmiştir

Ankara 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Ankara 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 5663322

Ankara 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 2805877

Ankara 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 2857445

Ankara 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 2

Ankara 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,02 Kişidir.

Ankara 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,4 olduğu görülmektedir.

Ankara 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,99 olduğu görülmektedir.

Ankara 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 11061 kişi boşanmıştır.

Ankara 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 174912

Ankara 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 5663322

Ankara 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 2805877

Ankara 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 2857445

Ankara 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Ankara 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Ankara 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Ankara 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 231 kişidir.

Ankara 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2793850 Kadın : 2845226 Toplam : 5639076 Nüfus yoğunluğu : 230 kişidir.

Ankara 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2793850 Kadın : 2845226 Toplam : 5639076

Ankara 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ankara 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2728900 Kadın : 2775085 Toplam : 5503985 Nüfus yoğunluğu : 224 kişidir.

Ankara 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2728900 Kadın : 2775085 Toplam : 5503985

Ankara 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ankara 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2702492 Kadın : 2742534 Toplam : 5445026 Nüfus yoğunluğu : 222 kişidir.

Ankara 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2702492 Kadın : 2742534 Toplam : 5445026

Ankara 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ankara 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2653431 Kadın : 2693087 Toplam : 5346518 Nüfus yoğunluğu : 218 kişidir.

Ankara 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2653431 Kadın : 2693087 Toplam : 5346518

Ankara 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ankara 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2621235 Kadın : 2649340 Toplam : 5270575 Nüfus yoğunluğu : 215 kişidir.

Ankara 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2621235 Kadın : 2649340 Toplam : 5270575

Ankara 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -