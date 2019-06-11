Ankara polisinden sahte alkol üretim tesisine baskın

Ankara polisinin sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen iş yerine yaptığı baskında çok miktarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü içki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, Başkent'te kaçak alkol üretim noktalarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, Yenimahalle ilçesinde üretim tesisine çevrilmiş bir iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramada sahte 95 litre alkollü sıvı, 23 litre etil alkol, 10 şişe aroma, gliserin, renklendirici ,205 adet farklı markalara ait boş alkollü içki şişesi 15 adet boş küçük anason şişesi, 16 adet farklı markalara ait alkollü içki şişe kapağı, 1 adet plastik süzgeç, 2 adet enjektör, 3 adet damıtılmaya kullanılan plastik hortum, 1 adet kırmızı renkli üzerinde musluk bulunan plastik bidon, 1 adet beyaz renkli üzerinde damıtma düzeneği bulunan plastik bidon, 1 adet metal damıtma kazanı üzerinde musluk ve düzenek, 1 adet metal damıtmada kullanılan üzerinde musluk ve hortum bulunan kazan, 1 adet sıvı aktarımında kullanılan mavi ve kırmızı renkli plastik pompa, 2 adet plastik 1 metre civarında uzunluğu olan karbon süzme ve arıtma sistemi, 1 adet metal 1 metre uzunluğu karbon süzme sistemi, 1 adet siyah renkli üzerinde elektrikli ısıtıcı, musluk, hortum tertibatı ve elektrik düzeneği bulunan damıtma sistemi ile kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili B.D., A.D., H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA