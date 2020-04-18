Ankara, sessizliğe uyandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankara, sessiz bir güne uyandı. Gece yarısı başlayan yasakla birlikte başkentte cadde ve meydanlar bomboş kaldı.

Kentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay Meydanı sessizliğe bürünürken, polis ekipleri denetim yapıyor. Yasağa uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten işlem yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA