Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

Edinilen bilgilere göre olay Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan 3 yabancı uyruklu kardeş arasında bilinmen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ortanca kardeş Mustafa Alvahao yanındaki bıçakla kardeşlerine saldırdı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kardeşlerden Karfesi Hasan Alvahap boyun bölgesine bıçak darbesi alırken diğer kardeş ise ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Karfesi Hasan Alvahap hayatını kaybettiğini belirledi.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan diğer kardeş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Mustafa Alvahao'nın yakalanması için çevrede çalışma başlattı.