Ankara Siteler’deki yangın: 5 ölü, 8 yaralı
Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.
Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Siteler'de akşam saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm atölyeyi sardığı yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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