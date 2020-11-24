Ankara Tabip Odası'ndan itiraf: Hastaları ya acilde bekletiyor ya da yataklar boşalınca çağırıyoruz

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, küresel çapta 59 milyon pozitif vakayı aştı. Ülkemizde de her geçen gün hızla yayılmakta olan virüs kapsamında, vaka sayısındaki artış hastanelerde infiale neden oldu. Yeni normalleşmeyle gelen tedbirsizliğin bedelinin ödendiği bu zamanlarda, özellikle metropol şehirlerde yoğun vaka ve ölüm sayısı söz konusu olmakta.

"HASTALARI YATAK BOŞALDIĞINDA ÇAĞIRIYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi dahilinde aldığı kısıtlama kararlarının olumlu etkileri henüz görülmeye başlanmazken Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, korkutan açıklamalara imza attı. Ankara’daki hastanelerin dolduğunu ve Kovid-19 hastaları için yatak bulunamadığını belirten Karakoç, “Hastaları ya acil servislerde bekletiyoruz ya da telefon numaralarını alarak evlerine yolluyoruz. Yatak boşaldığında çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖFKELER SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELTİLİYOR"

İsmail Arı’nın haberine göre, ATO Başkanı Karakoç, pozitif vakanın evine gidip gelmesinin çok zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı Kovid-19 hastalarının aracı yok. Bazıları da başkalarının kullandığı araçla gelip gidiyor hastaneye. Bu durumda da aracı kullanan büyük risk altında oluyor, Kovid-19 hastasıyla temaslı oluyor. Hastalar da zaman zaman bu durumda öfkelerini sağlık çalışanlarına yöneltiyor."

"YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMLARI YETİŞKİNE ÇEVRİLDİ"

Ankara Şehir Hastanesi’ndeki ameliyathanelerin ardından yeni doğan yoğun bakım ünitelerin “yetişkin yoğun bakım” ünitesine çevrildiğini söyleyen Karakoç şu bilgileri verdi:

"Hastanede yoğun bakım yatak sayısı 16’dan 24’e çıkarıldı. Burada yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85 civarında. Çalıştığım Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde ise yüzde 90 seviyesinde."