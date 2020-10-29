Ankara Tava tarifi | Gelinim Mutfakta Ankara Tava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ankara Tava yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Ankara yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ankara Tava nasıl yapılır? Ankara Tava nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA ANKARA TAVA TARİFİ | MALZEMELER

300 gram kuzu eti

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı sıcak su

karabiber

kimyon

tuz

salça

GELİNİM MUTFAKTA ANKARA TAVA TARİFİ | YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alıyoruz ve ocağı yüksek ateşe alıyoruz.

Etin rengi dönüpte suyunu salınca ocağı iyice kısıyoruz.

Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz ve ara ara karıştırarak kavuruyoruz.

Doğradığımız soğanı sarımsağı ve biberi ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz.

Salçayı ve baharatları ekliyoruz, karıştırıyoruz.

Son olarak domatesi ekliyoruz ve tavayı kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Diğer bir tarafta ayrı bir tavada şehriyeleri kavuruyoruz.

Rengi dönünce etin üzerine ekliyoruz karıştırmıyoruz. Suyu da ilave edip altını iyice kısıyoruz.

Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Suyunu çekince 5-10 dk dinlendirip servis yapıyoruz.

AFİYET OLSUN...