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Ankara Tava tarifi | Gelinim Mutfakta Ankara Tava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ankara Tava tarifi | Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta' da gelinler bugün Ankara Tava yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ankara Tava tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Ankara Tava yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Ankara Tava tarifi | Gelinim Mutfakta Ankara Tava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ankara Tava yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Ankara yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ankara Tava nasıl yapılır? Ankara Tava nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA ANKARA TAVA TARİFİ | MALZEMELER

300 gram kuzu eti
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet yeşil biber
1 adet domates
1 su bardağı arpa şehriye
2 su bardağı sıcak su
karabiber
kimyon
tuz
salça

Ankara Tava tarifi | Gelinim Mutfakta Ankara Tava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA ANKARA TAVA TARİFİ | YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alıyoruz ve ocağı yüksek ateşe alıyoruz.

Etin rengi dönüpte suyunu salınca ocağı iyice kısıyoruz.

Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz ve ara ara karıştırarak kavuruyoruz.

Doğradığımız soğanı sarımsağı ve biberi ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz.

Salçayı ve baharatları ekliyoruz, karıştırıyoruz.

Son olarak domatesi ekliyoruz ve tavayı kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Diğer bir tarafta ayrı bir tavada şehriyeleri kavuruyoruz.

Rengi dönünce etin üzerine ekliyoruz karıştırmıyoruz. Suyu da ilave edip altını iyice kısıyoruz.

Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Suyunu çekince 5-10 dk dinlendirip servis yapıyoruz.

AFİYET OLSUN...

Ankara Tava tarifi | Gelinim Mutfakta Ankara Tava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Berna Akkaya
Editör


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