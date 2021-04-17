Ankara uğurlu geldi, Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode 3 golün 2'sini Ankara'da attı

Sivassporlu Olarenwaju Kayode'nin Başkent takımlarına karşı şansı tutuyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde attığı 3 golün 2'sini Ankara'da atmayı başardı. Kayode ligde sırasıyla Ankaragücü, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında attığı gollerle takımının galibiyetin katkı sağladı. Ayrıca Kayode'nin gol sevinci yaşadığı maçlarda kırmızı-beyazlı takım 9 puan toplamayı başardı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 33 maça çıkan Kayode, 8 gol atarken, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Kayode, bin 479 dakika oyunda kaldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı