Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş’ten dünya üniversitelerine Barış Pınarı mektubu

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik bilgi vermek için dünya üniversitelerine İngilizce bir mektup gönderdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak dünya üniversitelerine bir mektup gönderdi. Yazdığı mektupta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dünya üniversitelerini bilgilendiren Rektör İbiş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Kuşkusuz, Türkiye ne Suriye'nin herhangi bir bölgesini istila etme arzusuna sahip ne de Türkiye'de veya Suriye'de yaşayan Kürtlere yönelik düşmanlık taşımaktadır. Yaptığımız operasyon ülkemizi tehdit eden PKK/PYD/YPG adlı terör ağına karşı bir mücadele, 35 yıldır ülkemize saldıran, dünya çapında PYD/YPG olarak bilinen, kana susamış PKK eylemlerine izin veremeyiz. Bu organizasyon hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği tarafından terörist bir ağ olarak listelenmiştir. Ayrıca DEAŞ bizim tarafımızdan tanınan bir terörist ağıdır. Türkiye, doğrudan DEAŞ'a karşı mücadele eden bir ülkedir. Türkiye'nin Cerablus, Afrin ve İdlib'te 5 binden fazla DEAŞ teröristini tutukladığı akılda tutulmalı. Bunu yaparken, orada yaşayan insanların hayatlarını güvenceye almak için büyük özen gösterdik. Öte yandan, PYD/YPG eski ABD yönetimi tarafından alınan kararın bir sonucu olarak DEAŞ ile savaşmak için muazzam teçhizat, silah, mühimmat ve para ile desteklendi. Bununla birlikte, bir mücadelede diğerini savunmak için bir terörist grupla iş birliği yapamaz ve birlikte çalışamazsınız. Gerçekten, bu kuruluşlar DEAŞ ile iş birliği içindedir. YPG'lilerin DEAŞ mahkumlarını serbest bıraktıkları bilinen bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti (TR), NATO ortaklarımızla koordinasyon yaparak uluslararası toplumun bir parçası olarak DEAŞ ile mücadele ediyor ve bu operasyona sıkı bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Türkiye, Suriye halkına ve mültecilere zarar vermemek için güvenlik açısından diğer ülkelere göre çok daha fazla dikkatli davrandı ve davranmaya devam ediyor. Şu anda 3,6 milyon Suriyeli sivili ağırlıyoruz. Türkiye'nin politikası Suriye'de terörizmi ortadan kaldırmak, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak, aynı zamanda siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü korumaktır. Sonuç olarak, Barış Pınarı Harekatı bir uygulama olarak görülmelidir. Suriye sınırımızı güvenceye almak ve 3.6 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin gönüllü olarak evlerine dönebilmesi için güvenli bir bölge oluşturmak için uygulanan kapsamlı bir uygulama. Türkiye, uluslararası yasalar uyarınca haklarını kullanarak, kendi güvenliği ve sınır bütünlüğü uğruna meşru bir operasyon yürütmektedir."

Mektubun devamında Türkiye'nin Atatürk'ün ilkelerini benimsediğini aktaran İbiş, şunları kaydetti:

"Ayrıca Türkiye, kurucu liderimiz Atatürk'ün formüle ettiği ilkeleri benimsemiştir. Uluslararası ihtilaflarımızdan herhangi biriyle ilgilenmek için ilgi ve düşüncelerle eşleşir barışçıl yollar arıyoruz. Bu nedenle, başka bir teklifle yüzleşmemek için güvenlik ilkelerine ve araçlarına barışçıl yollardan özel dikkat gösterin. Altta yatan sebep ve hedefleri göz önünde bulundurarak, bu operasyonu destekliyoruz, toplumsal güvenliği ve yüksek insani değerleri ön planda tutuyoruz. Şüphesiz Türkiye ne Suriye'nin herhangi bir bölümünü istila etmek istiyor ne de Türkiye'de veya Suriye'de yaşayan Kürtlere yönelik düşmanlık taşıyor."

Kaynak: İHA