Ankara Valiliği açıkladı! 47 şüpheli için ihalede rüşvet soruşturması!

Son dakika haberi... Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. " denildi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 37'si eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ayrıntılar gelecek...