Ankara Valiliği sosyal yardım alan 24 bin 368 aileye ödemeleri ulaştırdı
ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, düzenli sosyal yardım alan hanelere destek ödemelerinin evlerde elden teslimi kapsamında, 24 bin 368 aileye ödemeleri ulaştırdı. Valiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ekonomik...
ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, düzenli sosyal yardım alan hanelere destek ödemelerinin evlerde elden teslimi kapsamında, 24 bin 368 aileye ödemeleri ulaştırdı.
Valiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine göre, düzenli sosyal yardım alan hanelerin destek ödemelerinin evlerde elden teslimi, ikametlerinde bulunmayanlar dışında Ankara il genelinde 24 bin 368 aileye ulaşılarak gerçekleştirildi."
Kaynak: AA
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