Ankara Valiliği uyardı! Ani sel baskınları yaşanabilir!

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ankara halkını sel baskınlarına karşı uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği uyarısında bulunuldu.

"HORTUM OLUŞMA RİSKİ VAR"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11 Haziran Cumartesi günü (yarın) öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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