Ankara Valiliği'nden flaş açıklama! Yılbaşı kutlamaları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ Oteller, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence mekânlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Cuma günü saat 19.00 itibarıyla bazı cadde ve yollar kapatılacak.

İşte Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama:

"İlimiz genelinde yapılacak yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ Oteller, AVM’ler, park ve bahçeler, eğlence mekânlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2021 Cuma günü 19.00’dan itibaren,

Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması olması hâlinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması hâlinde Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Millî Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

*htiyaç olması hâlinde 54. Cadde ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması hâlinde Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması halinde Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmak konusunda özen göstermelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."