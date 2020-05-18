Ankara Valiliğinden 'Hacı Bayram'da drift' açıklaması

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

19 Mayıs törenini bahane eden Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift yaptırmıştı. 19 Mayıs töreni çalışmasının boş alanda yapılması yerinde Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'nin önünün seçilmesi, Mansur Yavaş'ı hedef yaptı. Vatandaşlar Mansur Yavaş ve Gültekin'e tepki göstermişti.