Ankara Valiliği'nden "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı!

Ankara Valiliği bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşları uyardı.

Rukiye Karapunar
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Ankara Valiliği'nden "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı!

Ankara Valiliği bugün öğlen saatlerin itibaren başlayıp devam edecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşlara bilgilendirme yaparak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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