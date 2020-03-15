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  3. Ankara Valiliğinden umreden dönenlerin gözlem altına alınmasına ilişkin açıklama:

Ankara Valiliğinden umreden dönenlerin gözlem altına alınmasına ilişkin açıklama:

"Misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir"

Ankara Valiliğinden umreden dönenlerin gözlem altına alınmasına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, umreden dönenlerin gözlem altında tutulmasına ilişkin, "Misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valiliğin Twitter hesabından, umreden dönen vatandaşların karantina merkezlerine gelişleri sırasında ilk anda oluşan yoğunluğun iyi niyetten uzak paylaşımlara konu edildiği belirtilerek, "Durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA




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