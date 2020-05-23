Ankara Valisi Şahin, bayram için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, bayram süresince 13 bin 500 polis ile 2 bin 130 jandarma personelinin görev alacağını bildirdi.

Şahin, Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şahin'e, Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Ünsal Bulut, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da eşlik etti.

Sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu. Heyet, tek tek şehitlerin kabri başına gelerek karanfil bıraktı.

Vasip Şahin, ziyaret sonrasında bayramda alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Ülke olarak güzel bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Şahin, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Yaşanan bu sürecin bir an önce son bulmasını, sağlıklı, huzurlu ve bir arada yaşanan bayramlara erişilmesini dileyen Şahin, "Bu bayram belki büyüklerimizin, sevdiklerimizin yakınında olmayacağız ama en azından onları yakınımızda hissedeceğiz, onlara yakın olduğumuzu hissettireceğiz. İnşallah bu bayramı böyle atlattıktan sonra bir dahaki bayramlarda da çok daha rahat sağlıklı ve bir arada olduğumuz bayramları da yaşamış oluruz." diye konuştu.

- "Bugüne kadar 329 bin 560 çağrının 214 bin 900'ünü karşılamışız"

Şahin, bayram için Ankara'da gerekli güvenlik, sağlık ve trafik tedbirlerinin alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 13 bin 500 polis arkadaşımız, 2 bin 130 da jandarma personeli arkadaşımız bayram boyunca sadece bayram tedbirleriyle ilgili olarak görev aldılar. Onun dışında diğer rutin hizmetlerimizi yürütmek üzere karakol, merkez müdürlükteki ya da komutanlıktaki karargah hizmeti olsun onlar bir taraftan hizmetlerine devam ediyorlar ama dediğim gibi jandarma ve polis memuru arkadaşlarımız, 15 bin 630 civarında bir personelle Ankaralıların daha huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.

Bu arada VEFA destek gruplarımız da yine ilçelerde çalışmaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılama noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine hem gönüllülerimiz hem kamu görevlilerimiz vasıtasıyla hizmette olacağız. Şöyle küçük bir ayrıntı bilgi vereyim, bugüne kadar 329 bin 560 çağrının 314 bin 900'ünü karşılamışız. Bu iyi bir orandır. Ben bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum."

Şahin, Ankaralıların salgın sürecinde alınan bütün tedbirlere yüksek oranda uyduğunu ve özen gösterdiğini belirterek, bu hassasiyetten dolayı da tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kısıtlamaların daha sağlıklı bir geleceğe birlikte yürümek amacıyla yapıldığını vurgulayan Şahin, "Yaptığımız her şey, önce kendimiz ve sevdiklerimiz için bu millet içindir. Ankaralıların bu bilinçte olduğunu görüyorum." dedi.

Kaynak: AA