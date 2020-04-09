Ankara Valisi Şahin’den “Polis Haftası” mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Polis Teşkilatımız, gerek güvenliği ve yasaları koruyarak gerek sosyal sorumluluk projelerinde görev üstlenerek gerekse vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanlarında olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreçte de fedakarca çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Vali Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Kuruluşunun 175. yıl dönümünü gururla kutladığımız Türk Polis Teşkilatı; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etme, temel hak ve hürriyetlerini koruma, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü tehlikeye karşı mücadele etme hususlarında büyük cesaret ve kahramanlıklar göstermiş, ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapmıştır. Polis Teşkilatımız, gerek güvenliği ve yasaları koruyarak gerek sosyal sorumluluk projelerinde görev üstlenerek gerekse vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanlarında olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreçte de fedakarca çalışmaya devam etmektedir. Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarını üstün hizmetlerinden dolayı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu vesile ile devleti ve milleti uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA