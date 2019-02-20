Ankara Valisi Şahin’den yaralı askerlere hastane ziyareti
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'da yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'da yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya Kışlasındaki eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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