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  3. Ankara Valisi Vasip Şahin'den "sokağa çıkma yasağı" açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin'den "sokağa çıkma yasağı" açıklaması

Koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il olan Ankara'da açıklama yapan Vali Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den "sokağa çıkma yasağı" açıklaması

Ülkemizde son günlerde artan koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il olan Ankara'da açıklama yapan Vali Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında,"Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." demişti.

Tayfun Altuntaş
Editör


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