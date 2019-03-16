Ankara ve İstanbul’a 187 bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul için toplam 187 bekçi alımı yapılacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul için ilçelere bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Açıklamada, Ankara'nın Akyurt ilçesi 1, Ayaş 12, Bala 9, Polatlı 49, Gölbaşı 4, Haymana 4, Şereflikoçhisar 6, Çamlıdere 4, Çubuk 15, Kalecik 3, Kızılcahamam 17, Elmadağ 2, Güdül 9, Kahramankazan 6, İstanbul'un Çatalca ilçesine de 37 olmak üzere toplamda 187 erkek bekçi alımı yapılacağı kaydedildi.

Adaylar, 18 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecek. Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: İHA