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Ankara Via Tower iş merkezinde korkutan yangın!
Ankara Via Tower iş merkezinde korkutan yangın!
Ankara’da bulunan Via Tower binasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:59
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AD-SOYAD
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