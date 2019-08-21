Ankara voleybolun da başkenti olacak

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı başkent Ankara'da yaşanacak.

Başarıdan başarıya koşarak uluslararası platformlarda Türk Bayrağı'nı göndere çektiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası" final maçlarında mücadele edecek. Başkent'in ev sahipliği yapacağı şampiyonanın 23 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek açılış karşılaşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. Sırasıyla Yunanistan, Finlandiya, Bulgaristan, Fransa ve Sırbistan ile final maçları yapacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu uluslararası heyecanına Ankara Büyükşehir Belediyesi de ortak oluyor. Final maçlarının yapılacağı Ankara Spor Salonu'nun güvenliği Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ANFA güvenlik personeli tarafından sağlanacak. Final maçları boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli destekçileri arasında yer alacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şampiyonanın tanıtımına da katkı sağlayacak.

Büyükşehirden ücretsiz ulaşım

Şampiyonanın tanıtımını şehrin dört bir yanındaki kent ekranları aracılığıyla duyuracak olan Büyükşehir Belediyesi, maçları izlemek isteyen vatandaşlara da ulaşım imkanı sağlayacak. ANKAMALL Alışveriş Merkezi önünden hareket edecek olan EGO servisleri ile vatandaşlar maçların yapılacağı Ankara Spor Salonu'na ücretsiz olarak taşınacak. Dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak olan Ankara Spor Salonu'nun temizliğini de yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, asfalt, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını da büyük bir titizlikle gerçekleştirdi.

Serinin ilk maçında 23 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Yunanistan ile karşılaşacak olan filenin sultanları, 24 Ağustos'ta Finlandiya, 26 Ağustos'ta Bulgaristan, 28 Ağustos'ta Fransa ve 29 Ağustos'ta Sırbistan ile karşılaşacak. Grup müsabakalarının sona ermesinin ardından 1-8 Eylül tarihleri arasında finaller de Başkent'te oynanacak.

Kaynak: İHA