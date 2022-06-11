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Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

Ankara'da yaşanan yağmur felaketinin bilançosu ağır oldu. Yağmur sonrasında ortaya çıkan manzarayı görenlerin adeta içleri acıttı.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

Ankara’da öğlen saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Metrekareye düşen 20 kilogram yağış, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

Fırtınanın etkisiyle birlikte devrilen ağaçlar otomobillerin üzerine düşerken, başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut’taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

CADDELERDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Şehrin en yoğun noktalarında olan Sıhhiye Köprüsü’nde oluşan metrelerce su birikintisi araç geçişini imkansız hale getirdi.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yağış ile ilgili açıklama yaptı. Çataklı, “Saat 16.00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb. 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD’a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

Ankara yağışı kaldıramadı! Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara içleri acıttı!

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