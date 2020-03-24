Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi

Ankara'da zabıta ekipleri il genelindeki marketlerin, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlara uyup uymadığını denetledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlar çerçevesinde il genelindeki marketleri denetledi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgede, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde tüm marketlerin saat 09:00 ila 21:00 saatleri arasında hizmet vereceği ve market içindeki en fazla müşteri sayısını hizmet sunulan toplam alanın depolar, idari bürolar hariç onda biri kadar olacağı, örneğin bir marketin müşterilerin hizmetine sunulan alan 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekeceği kararları yer aldı. Zabıta ekipleri tarafından market denetimlerinde, çalışanlara ve vatandaşlara da hijyen şartlarına en üst düzeyde riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, market denetimlerine yönelik, "Virüsün yayılması ile ilgili mücadele çok önemsediğimiz bir konu. Vatandaşların toplu olarak bulunmak zorunda olduğu yerlerde uyarılar yapıyoruz. AVM ve marketlerin çocuğuna "alışverişini bitince hemen evinde dön" uyarılarını, dezenfektanları koyuyoruz. Hem ödeme kasiyere bulaştırmamak hem de müşteriden müşteriye bulaşmaması aradaki mesafeyi korusunlar diye mesafeli aralıklarla etiket yapıştırıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile marketlerin kabul edeceği müşteri sayısını asıyoruz ve bunun takibini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA