Ankara'da 1 Mayıs eylemine polis engeli: 41 kişi gözaltına alındı!

Ankara'da izinsiz şekilde toplanarak "1 Mayıs eylemi" düzenlemek isteyen 41 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Mamak ve Çankaya ilçelerinde bir araya gelen gruptakiler, eylem yaptı. Polisin uyarısına rağmen izinsiz eylemini sürdüren gruptan 41 kişi gözaltına alındı.

HEM KANUNA MUHALEFET HEM KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ İHLAL

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 41 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden işlem yapıldı.