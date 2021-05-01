Ankara'da 1 Mayıs eylemine polis engeli: 41 kişi gözaltına alındı!
Ankara'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz olarak gösteri düzenlemek isteyen eylemciler, polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Mamak ve Çankaya'da toplanan 41 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da izinsiz şekilde toplanarak "1 Mayıs eylemi" düzenlemek isteyen 41 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Mamak ve Çankaya ilçelerinde bir araya gelen gruptakiler, eylem yaptı. Polisin uyarısına rağmen izinsiz eylemini sürdüren gruptan 41 kişi gözaltına alındı.
HEM KANUNA MUHALEFET HEM KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ İHLAL
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 41 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden işlem yapıldı.