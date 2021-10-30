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  3. Ankara'da 11 yaşındaki Suriye'li bir çocuk ölü olarak bulundu! Gecekonduda başı taşla ezilerek öldürülmüş!

Ankara'da 11 yaşındaki Suriye'li bir çocuk ölü olarak bulundu! Gecekonduda başı taşla ezilerek öldürülmüş!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Muhammed Hattabi, kimsesiz bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

Ankara'da 11 yaşındaki Suriye'li bir çocuk ölü olarak bulundu! Gecekonduda başı taşla ezilerek öldürülmüş!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, akşam saatlerinde kimsesiz bir gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

BAŞI TAŞLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaptığı konrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden herhangi bir şey çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi.

Ankara'da 11 yaşındaki Suriye'li bir çocuk ölü olarak bulundu! Gecekonduda başı taşla ezilerek öldürülmüş!

KAYBOLAN OĞULLARINI TEŞHİS ETTİLER

Cesedin başına gelen karı koca çift, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Ankara'da 11 yaşındaki Suriye'li bir çocuk ölü olarak bulundu! Gecekonduda başı taşla ezilerek öldürülmüş!

GASBEDİLDİ

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya götürdüğü, küçük çocuğun direnmesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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