Ankara'da 15 yaşındaki genç kızı önce dövüp sonra çırılçıplak soydular! Üstelik o anları kaydedip sosyal medyada paylaştılar!

Alınan bilgilere göre olay Mamak ilçesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan T.Y, husumetli olduğu H.A.'yı mesaj atarak barışma bahanesi ile buluşmaya davet etti. Akşam saatlerinde buluşmaya gelen T.Y., erkek arkadaşıyla birlikte H.A.'yı otomobile bindirerek ıssız bir yere götürdü.

GENÇ KIZIN BAĞRIŞLARI DUYULDU

Daha sonra T.Y., burada H.A.'yı darp etmeye başladı. T.Y.' nin erkek arkadaşı da cep telefonuyla bu anları görüntüye aldı. Videoda T.Y.'yı H.A.'yı darp ettiği görülürken genç kızın bağrışları duyuldu.

"PANTOLONUNU DA İNDİR"

Ayrıca videoyu çeken erkek, H.A.'ya "İndir şurada pantolonunu, külodunu da indir." dedi. H.A.," Ağabey onu indiremem, namusum." ifadelerini kullandı. Şahıs, H.A'ya, "İndirmezsen ben seni elime alır döverim" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri görüntüleri çeken T.Y. ve erkek arkadaşını gözaltına aldı. H.A. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.