Ankara'da 2 kez hamile kalan kız öğrencisinin sesini duyurmaya çalıştı! öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı
Ankara'da 2 kez hamile kalan kız öğrencisinin sesini duyurmaya çalıştı! öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı
Ankara'da bir lise öğrencisinin 2 kez hamile kalıp düşük yaptığını öğrenen aynı okulda görev yapan öğretmen, konunun üzerine gidince hakkında çok sayıda idari soruşturma açıldı ve fiilen görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmen, ''Benim buradaki üçüncü yılım ve bu üçüncü istismar mevzusu. Burada çirkin bir düzen var'' dedi.