Ankara'da 2 kez hamile kalan kız öğrencisinin sesini duyurmaya çalıştı! öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı Ankara'da bir lise öğrencisinin 2 kez hamile kalıp düşük yaptığını öğrenen aynı okulda görev yapan öğretmen, konunun üzerine gidince hakkında çok sayıda idari soruşturma açıldı ve fiilen görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmen, ''Benim buradaki üçüncü yılım ve bu üçüncü istismar mevzusu. Burada çirkin bir düzen var'' dedi.

1 19 Skandal olayın yaşandığı adres Ankara... Küçük bir ilçedeki lisede görev yapan Zeynep öğretmen, bir çok kez cinsel istismara uğrayan bir kız öğrencisinin sesini duyurmaya çalışırken başına gelmeyen kalmadı. Hakkında sayısız kez usulsüz soruşturma açıldığını söyleyen öğretmen 3 yıl boyunca yaşadıklarını bir bir anlattı.