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  3. Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, gece yarısı saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Arzu P'nin kullandığı 06 GFR 33 plakalı otomobil ile Furkan Kaan E. yönetimindeki 06 MRY 45 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Dalgıç caddesi ile Hacı Bektaşı Veli Köprüsünü birbirine bağlayan kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 06 GFR 33 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Cansu P., kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yaralı Cansu P., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Furkan Kaan E. ve Arzu P, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA




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