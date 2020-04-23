Ankara'da, 23 Nisan ve TBMM'nin 100'üncü yılı kutlandı (2)

1'İNCİ MECLİS'TE ANMA TÖRENİ

Ankara'da, TBMM'nin 100'üncü açılış yıldönümü nedeniyle, 1'inci Meclis'de anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile davetliler katıldı. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop milletvekili Şerif Bey'in yaptığı konuşmanın seslendirilmesi ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

100 YIL SONRA AYNI SÖZLER

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk olarak 100 yıl önce Meclis'te konuşan Sinop Milletvekili Şerif Bey'in sözleri okudu, Şerif Bey'in, "Huzzar-i kiram!.. İstanbul'un muvakkat kaydıyla kuva-yı ecnebiye tarafından işgal olunduğu ve bütün esasatıyla Makam-ı Hilâfet ve merkez-i Hükümetin istiklâli ibtal edildiği mâlumunuzdur. Bu vaziyete ser-füru etmek, milletimizin teklif olunan ecnebi esaretini kabul etmesi demekti. Ancak istiklal-i tam ile yaşamak azm-i kat'isinde olan, mine'l-ezel hür ve ser-âzad milletimiz esaret vaziyetini kemal-i şiddet ve kat'iyetle reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak Meclis-i Âlinizi vücuda getirmiştir. Bu Meclis-i Âlinin Reis-i Sinni sıfatıyla ve tevfik-i ilahî ile milletimizin dahilî ve haricî istiklâl-i tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni küşad eyliyorum" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Şentop, "Tam 100 yıl önce, yaklaşık bu saatlerde, bu binada, bu salonun çatısı altında, bu duvarlarda, çok seçkin bir topluluk huzurunda, ilk oturuma Başkanlık yapan Sinop Milletvekili Şerif Bey'in dilinden, işte aynen bu kelimeler yankılanıyordu. 100 sene sonra, 23 Nisan günü bu sözleri aynı mekânda tekrar etmekle büyük bir heyecan, büyük bir gurur duyuyorum; derin bir hissiyat galeyanı içindeyim" dedi.

'BUGÜN GURUR, SEVİNÇ VE ŞÜKRAN DUYMA GÜNÜDÜR'

Şentop, Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümünde bir araya geldiklerini anımsatarak, bu özel günü kutladı. Şentop, "Millî Mücadeleyi yöneten TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünü andığımız bugün; gurur, sevinç ve bu Gazi Meclis'e emek verenlere şükran duyma günüdür. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, açıldığı günden itibaren TBMM çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi ve devlet adamlarımızı; "Yeniden Büyük Türkiye" yolunda bugünlere gelmemizde emeği geçen, bu yolda şehadete yükselen, gazi olan; son olarak 15 Temmuz'da darbeye direnen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, özel defterin imzalanması ve 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında göndere çekilen Türk bayrağının restorasyon sonrası sergiye konulması ile sona erdi.

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Kaynak: DHA