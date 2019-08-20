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Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: İHA

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