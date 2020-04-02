Ankara'da 3.8'lik deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.67 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Kaynak: DHA
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