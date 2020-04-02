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Ankara'da 3.8'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.8'lik deprem

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.67 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: DHA




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