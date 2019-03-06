Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon

ANKARA genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinden toplam 3 bin 500 personelin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. "Kale" adı verilen operasyonda, ilk baskın gerçekleştirilen evde, örgütün elebaşı Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, şehir genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile torbacıların önemli bölümünü yöneten ve yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 18 ilçede 241 kişiye yönelik; 237 ev, 7 iş yeri, 1 depoya, 500 ekip ve 3 bin 500 personel ile helikopter destekli baskın yapıldı. Atapark Mahallesi'nde baskın yapılan ilk eve, özel harekat polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Baskında, örgütün elebaşı Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı.

FETÖ/PDY BENZERİ YAPILANMA

Örgütün, 2018 yılı içerisinde yapılan iki büyük operasyonda deşifre edilen ve çökertilen Ötleşler ve Arkaçlar suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalıştığı saptandı. Cezaevinde bulunan Kadir İnan tarafından çeşitli yollarla verilen talimatlarla yönetilen örgütün, FETÖ/PDY benzeri, küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini yaptığı belirlendi.

Polis, örgüt lideri Kadir İnan hakkında, 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp, daha sonra FETÖ/PDY ile iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından adli işlem yapıldığını belirledi. Uyuşturucu madde ticaretinde gizliliğe aşırı özen gösteren örgütün, özellikle gecekondu mahallelerinde suça karışmamış yaşlı insanlara para vererek evlerini kullandığı öğrenildi.

UYARICI ETKİYE SAHİP İLAÇLARI SAHTE REÇETEYLE TEMİN ETTİLER

Sentetik uyuşturucular ve skunk gibi yeni nesil uyuşturucuları batıdan, esrar ve eroini doğu illerinden temin eden örgütün ayrıca, reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları, işbirliği içinde oldukları 1 doktor, 1 sağlık memuru ve 2 eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek, fahiş fiyatlarla madde bağımlısı kişilere sattıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, uyuşturucudan elde edilen geliri açtıkları 4 gece kulübünde akladığı, bu mekanlara yenilerini eklemeye çalıştığı saptandı. Ayrıca, gece kulüplerinde çalışan kadınlar vasıtasıyla uyuşturucu ticaretinde pazar yaratan örgütün, bu kadınlar aracılığıyla fuhuşa aracılık ettiği de tespit edildi.

Ayrıca örgütün, silahlı mensupları vasıtasıyla, husumeti olan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri ifade edildi. 2 Ocak 2018 tarihinde Ötleşler olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt üyesinin öldüğü, buna karşılık olarak örgüt tarafından Altındağ ilçesinde bulunan Ötleşler grubuna ait kahvehanenin kundaklandığı saptandı.

SUÇU ÖZENDİREN İNTERNET DİZİSİ HAZIRLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Aylık geliri 2 milyon TL'yi bulan örgütün mal varlığına el konuldu. Ayrıca, örgüt tarafından suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren, toplumdaki adalet duygusunu zedeler nitelikte paylaşımlar yapılan "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin yayınına hazırlandığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, son 1,5 yıl içinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu suçundan 15 bin 815 kişi yakalanırken, bunlardan uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan 3 bin 861 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan bu operasyonlarda, 976 kilo esrar, 201 kilo eroin, 450 bin ecstasy, 23 kilo kokain, 270 kilo skunk ele geçirildi.

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DHA