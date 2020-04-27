Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu...
ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT